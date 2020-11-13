معاقبة مورينيو أوروبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير مباراة أوروبية واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وقال الـ"يويفا" إن مورينيو تسبب في تأخر انطلاق مباراة توتنهام أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي (0-1) في 29 أكتوبر، على ملعب "بوسيل" في مدينة أنتويرب، وذلك ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن عقوبة الإيقاف ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد.

كما تم تغريم توتنهام 25 ألف يورو، بسبب انطلاق المباراة بشكل متأخر، إضافة إلى ثلاثة آلاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

ويتصدر توتنهام ترتيب المجموعة العاشرة (J) برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من رويال أنتويرب ولاسك لينز النمساوي، ومن ثم لودوغوريتس رازغراد البلغاري في المركز الرابع من دون نقاط.

المصدر: رويترز