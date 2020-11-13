فيديو.. ضربة قاضية "في لمح البصر"

أسقط البرازيلي باتريسيو فريري متحديه البرتغالي بيدرو كارفالو، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة في مدينة أنكاسفيل الأمريكية، ضمن بطولة "بيلاتور 252" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه باتريسيو فيريري بقبضته اليمنى ضربة قوية وسريعة "في لمح البصر" للبرتغالي أسقطه على أرض الحلبة، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوز البرازيلي بالضربة القاضية بعد دقيقتين فقط من بداية الجولة الأولى للنزال الرئيسي للبطولة.

Fighters like Patrício Freire, make me want to see a UFC vs Bellator clash event

pic.twitter.com/jRcdDyL5zK — Wizskins (@Itswizskins) November 13, 2020

وضرب فريري موعدا في الدور نصف النهائي لبطولة بيلاتور، مع المكسيكي إيمانويل سانشيز، الذي هزم بدوره دانيال ويتشيل بالنقاط بقرار إجماع الحكام بواقع: (48-46، و49-46، و49-45).

المصدر: وكالات