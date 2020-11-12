إسكتلندا تكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020".. فيديو

لحق منتخب إسكتلندا بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، عقب فوزه على مضيفه الصربي بركلات الترجيح، يوم الخميس، في الملحق النهائي.

2⃣4⃣ NATIONS

1⃣ PRIZE



Who will lift the trophy? 🏆#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

وسجل الإسكتلندي ريان كريستي هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 52، وأنقذ الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، ليلجأ لشوطين إضافيين انتهيا بالتعادل أيضا.

واحتكم الطرفان لركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لإسكتلندا (5-4).

The #EURO2020 groups are set! 🤩



Which game are you looking forward to most? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

إقرأ المزيد

وتأهل منتخب إسكتلندا لبطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ "يورو 1996"، ولأول بطولة كبرى منذ التأهل لمونديال 1998، وسيلعب في النسخة القادمة لنهائيات "يورو 2020" العام المقبل، في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

ومن المقرر أن يستهل منتخب إسكتلندا مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره التشيكي يوم 14 يونيو 2021، على أرضه في مدينة في غلاسكو، وثم يحل ضيفا على نظيره الإنجليزي يوم 18 من الشهر نفسه، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الكرواتي يوم 22 يونيو، على أرضه أيضا في مدينة غلاسكو.

المصدر: RT