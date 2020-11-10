وكيل غريزمان يشن هجوما عنيفا على ميسي

شن إريك أولهاتس وكيل أعمال أنطوان غريزمان السابق هجوما عنيفا على ليونيل ميسي قائد برشلونة، مشيرا إلى أن موقفه تجاه موكله كان مؤسفا للغاية ولدى الأرجنتيني سلطة كبيرة داخل "كامب نو".

وانضم غريزمان لصفوف برشلونة خلال صيف 2019، وكافح الفرنسي كثيرا خلال تلك الفترة لإثبات ذاته في الفريق الكتالوني، ولكن بالنسبة لأولهاتس فإنه يرى أن ذلك لا يرجع لنقص كفاءة غريزمان وإنما لسطوة ليونيل ميسي على الفريق.

وقال أولهاتس في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول": " لقد وصل غريزمان إلى ناد يكافح حيث يتمتع ليونيل ميسي برؤيتة الخاصة لكل شيء، إنه إمبراطور وملك في نفس الوقت، ولم يرى وصول غريزمان لبرشلونة بعين جيدة".

وأضاف:" لقد كان موقف ميسي مع غريزمان مؤسفا، وجعله يشعر بذلك، لطالما سمعت غريزمان يقول أنه ليس هناك مشكلة مع ميسي، لكن الأمر على العكس تماما".

وأردف الجزيري: "أعتقد أن ميسي قال إنه يريد الرحيل ليرى الدور الذي يلعبه في النادي، هل يتخذ القرارات، وما إذا كان له تأثير على لاعبين آخرين؟. في نهاية المطاف، بقي. ميسي التقليدي! جيد على أرض الملعب وسيئ خارجه".

وأشار إلى أن: "برشلونة يعاني منذ فترة طويلة، المشكلة في النادي، وليس مع اللاعب، عندما انضم غريزمان لصفوف برشلونة العام الماضي، لم يتحدث معه ميسي، ولم يمرر الكرة له، وصنع ذلك صدمة حقيقة لغريزمان أكثر من مسألة التكيف السلبي، ومن الوضح أن ذلك ترك بصمة واضحة، بالإضافة لتنحي الرئيس، والهزيمة بثمانية أهداف أمام بايرن، وتغيير ثلاثة مدربين، الظروف ليست جيدة".

وواصل وكيل أعمال غريزمان السابق، قائلا: "ميسي يعامل الجميع في برشلونة معاملة الإرهاب إما أن تكون معه أو ضده. غريزمان سيحاول حل مشاكله داخل الملعب فقط، لأنه لا يحب أن يدخل في مشكلة مع أي أحد وهذا ليس ضعف منه، لأ نه يحب كرة القدم".

وأتم:" أثق تماما أن غريزمان سيغير الأمور ويثبت جدارته لأولئك الذين يستمرون في تجاهله".

المصدر: وكالات