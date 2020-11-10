موعد إعلان ميسي عن قراره بشأن مستقبله مع برشلونة والعوامل الثلاثة المؤثرة

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، توهجه وحسه التهديفي مع برشلونة، بعدما قاده لاكتساح ريال بيتيس 5-2، يوم السبت الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح "البرغوث" في تسجيل هدفين والمساهمة في ثالث على الرغم من مشاركته في 45 دقيقة فقط، بعدما قرر المدير الفني الهولندي رونالد كومان إبقاءه على دكة البدلاء في الشوط الأول، بسبب معاناة النجم الأرجنتيني من مشاكل في الكاحل.

وبعد هذا الفوز، تنفست جماهير "البارسا" الصعداء، على اعتبار أن الانتصار هو الأول لكتيبة كومان في آخر أربع مباريات في "الليغا"، ولكنها في الآن ذاتها، تساءلت عن مصير ومستقبل ميسي، الذي غير الموازين ووضع بصمته بمجرد مشاركته في لقاء ريال بيتس.

ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالى، وحاول صاحب الـ33 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل لكنه فشل في ذلك بسبب تعنت مجلس إدارة "البارسا" برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو المستقيل مؤخرا.

هل يمدد ميسي عقده مع برشلونة أم سيرحل؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية طرحت بعض العوامل المؤثرة والتي قد تتحكم في تجديد ميسي لعقده مع برشلونة، ومواصلة مسيرته مع الفريق الذي نشأ وترعرع فيه.

Messi's contract at @FCBarcelona runs out next summer



So what would it take for him to stay?



👀https://t.co/rtriGooc6kpic.twitter.com/KXfWe7sl6W — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 10, 2020

وأحد العوامل التي ستحدد ما إذا كان سيبقى في ملعب "كامب نو"، هو أداؤه شخصيا وأداء الفريق، إذ إن علاقته بكومان جيدة وهذا أمر حاسم للمضي قدما، لكن العامل الرئيس فيما يتعلق بمستقبل ميسي هو من سيحل محل جوسيب ماريا بارتوميو في منصب الرئيس.

وسيتم انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام الحالي أو في مارس المقبل على حد أقصى، وسيتعين على الرئيس الجديد إقناع الهداف التاريخي لبرشلونة بالبقاء.

وسيرغب ميسي أيضا، في معرفة ما سيحدث في العامين المقبلين فيما يتعلق بمنصب المدير الرياضي والمدير الفني وسياسة الانتقالات، ولذلك لن يتخذ قراره حتى نهاية الموسم الحالي.

المصدر: "ماركا" + وكالات