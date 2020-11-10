برشلونة يعلن مدة غياب نجمه فاتي عن الملاعب

أكد نادي برشلونة، أن مهاجمه الإسباني الشاب أنسو فاتي، سيغيب عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وقال النادي الكتالوني في بيان أمس الاثنين: "خضع أنسو فاتي على يد الدكتور رامون كوغات لعملية جراحية بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي في النادي".

وأكمل البيان: "العملية كللت بالنجاح، وسيغيب اللاعب عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر".

وتعرض ابن الـ18 عاما للإصابة يوم السبت الماضي، في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل خمسة أهداف في عشر مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكتالوني خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: fcbarcelona.com