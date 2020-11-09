رونالدو يشتعل غضبا بسبب نجم ليفربول

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين، عن غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، من إدارة ناديه بسبب عدم الأخذ بنصيحته في الميركاتو الصيفي الأخير.

واقترح رونالدو، وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، على إدارة يوفنتوس قبل بضعة أشهر ضم مواطنه ديوغو جوتا لتدعيم خط هجوم الفريق.

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وأشار التقرير، إلى أن رونالدو تعهد وقتها لإدارة يوفنتوس، بأن جوتا سيلبي طموحات الفريق، وسيمثل دعما قويا لهجوم "البيانكونيري"، ولكن عدم اهتمام يوفنتوس بنصيحة نجمه البرتغالي، تسببت في غضب رونالدو.

وانتقل ديوغو جوتا إلى ليفربول، قادما من وولفرهامبتون، في الميركاتو الصيفي الأخير، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أهم أسلحة الألماني يورغن كلوب الهجومية، بتألقه بشكل لافت مع "الريدز".

المصدر: وكالات