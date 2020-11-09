إبراهيموفيتش يحقق إنجازا تاريخيا مع ميلان (فيديو)

أهدر النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، ركلة جزاء ثالثة هذا الموسم، لكنه أنقذ فريقه ميلان من الخسارة أمام فيرونا أمس الأحد، بإدراكه هدف التعادل 2-2 في الوقت "القاتل".

وأضاع إبراهيموفيتش (39 عاما)، فرصة ذهبية لزيارة شباك فيرونا في الدقيقة 66، عندما أهدر ركلة جزاء، قبل أن يعوض ذلك ويحرز هدفا "قاتلا" بضربة رأسية، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح فريقه نقطة التعادل، التي عزز بها موقعه في صدارة الدوري الإيطالي بـ17 نقطة.

Zlatan Ibrahimovic GOAL vs Verona

Milan vs Hellas Verona 2-2 pic.twitter.com/wmku66WNnX — GabrieleDeGiorgi (@GabrieleDeGior8) November 8, 2020

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات لاعبي كرة القدم، فقد أصبح إبراهيموفيتش، أول لاعب في تاريخ ميلان، يسجل في سبع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي منذ إدخال نظام منح النقاط الثلاث للفائز في "الكالتشيو"، أي منذ موسم 1994/1995.

7 - Zlatan #Ibrahimovic is the the first player to score in seven consecutive Serie A appearances for AC Milan in the three points per win era (1994-95). Solver.#MilanHellaspic.twitter.com/ffi9m7sjSB — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2020

ويتصدر "إبرا" حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف، ويتقدم بفارق هدفين، أمام مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبشكل عام، خاض إبراهيموفيتش تسع مباريات مع ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع هدفين.

المصدر: sportmail.ru





