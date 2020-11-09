كشف طبيعة إصابة رونالدو (فيديو)

أكد مدرب نادي يوفنتوس، الإيطالي أندريا بيرلو، أن نجم فريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عانى من إصابة خلال مباراة لاتسيو أمس الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وغادر رونالدو الملعب في الدقيقة 75، ليشارك الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه.

وقال بيرلو عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، إن سبب استبدال رونالدو لم يكن فنيا، وأضاف: "رونالدو لعب أساسيا، ولكنه للأسف كان يعاني من مشكلة في الكاحل واضطر إلى المغادرة".

وتحدث بيرلو أيضا في تصريحاته عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام لاتسيو، وأعرب عن رضاه عما جرى في الملعب حتى آخر عشر ثوان والتي شهدت تسجيل لاتسيو هدف التعادل.

وأردف: "كي تفوز بالبطولات عليك الاهتمام بكل التفاصيل، ونحن لم نتمكن من إدارة الكرة في الثواني العشر الأخيرة وهم نجحوا في تسجيل هدف التعادل".

وأكمل: "إذا دخلت الملعب بموقف غير إيجابي، فستؤدي بشكل سيء، إنها نتيجة سيئة وكنا نستحق أكثر، نفتقر للرغبة في تحقيق الفوز، علينا تقديم المزيد".

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وبعد هذه الإصابة، بات رونالدو مهددا بالغياب عن مباراتي منتخب بلاده الحاسمتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، أمام فرنسا وكرواتيا.

المصدر: شبكة "DAZN"