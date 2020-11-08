شاهد.. رونالدو يغادر مباراة فريقه أمام لاتسيو مصابا (فيديو)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه لاتسيو اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط رونالدو على الأرض في الدقيقة الـ75 وأمسك بقدمه اليمنى متألما بعد أن سدد الإسباني لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو بقدم النجم البرتغالي (الذي كان مندفعا) بدلا من الكرة.

وغادر رونالدو الملعب متأثرا بالإصابة ليشارك مكانه الأرجنتيني باولو ديبالا.

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ولم يصدر يوفنتوس أي بيان عن إصابة رونالدو حتى اللحظة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصدر: RT