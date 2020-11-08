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شاهد.. صلاح يفتتح التسجيل في قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

الرياضة

شاهد.. صلاح يفتتح التسجيل في قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)
AFP Byline
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افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الجولة الثامنة من عمر "البريميرليغ".

وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبهذا الهدف وصل صلاح لهدفه الثامن في "البريميرليغ" هذا الموسم.

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات لم يسجل أي لاعب 8 أهداف في أول 8 مباريات للريدز في الدوري منذ أن حقق هذا الرقم فرناندو توريس موسم 2009-2010، وقبله روبي فاولر موسم 1995-1996.

المصدر: RT

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