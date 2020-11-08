شاهد.. صلاح يفتتح التسجيل في قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الجولة الثامنة من عمر "البريميرليغ".

وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

#مانشستر_سيتي_ليفربول



هدف محمد صلاح في السيتي مع الاعاده 😍👏❤️pic.twitter.com/SzBxozFdmc — Gooooooooal (@Gooooooooal1) November 8, 2020

وبهذا الهدف وصل صلاح لهدفه الثامن في "البريميرليغ" هذا الموسم.

8 - Mo Salah has scored eight goals for Liverpool in this season's Premier League; no player has ever scored more in the Reds' first eight matches of a campaign in the competition, level with Fernando Torres in 2009-10 and Robbie Fowler in 1995-96. Formality. #MCILIVpic.twitter.com/450RhPRYgW — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2020

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات لم يسجل أي لاعب 8 أهداف في أول 8 مباريات للريدز في الدوري منذ أن حقق هذا الرقم فرناندو توريس موسم 2009-2010، وقبله روبي فاولر موسم 1995-1996.

المصدر: RT