بايرن ميونخ يحسم الكلاسيكو الألماني أمام بوروسيا دورتموند وينفرد بالصدارة (فيديو)

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام مضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز ثمين، بنتيجة 3-2 في لقاء الكلاسيكو الألماني الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من عمر "البوندسليغا".

وسجل هدفي أصحاب الأرض ماركو رويس والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 45 و 83 على الترتيب، فيما سجل ثلاثية الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وليروي ساني في الدقائق 45+4 و48 و80 على التوالي.

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وبهذا الفوز، انفرد البايرن بصدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد دورتموند عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

المصدر: RT