راموس يرفع راية التحدي بعد الهدف رقم 100

يسعى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى تعزيز سجله الرائع في تسجيل الأهداف بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع النادي في كل المسابقات.

وأحرز راموس، الذي حصد 22 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال، هدفه أمس الثلاثاء بطريقته المعتادة بضربة رأس، بعد ركلة ركنية من توني كروس، ليتقدم ناديه 2-0 ، قبل أن يعادل إنتر ميلان النتيجة في تطور مثير.

لكن النهاية صبت لمصلحة الملكي ليحقق فوزا ثمينا 3-2 على إنتر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال راموس البالغ 34 عاما بعدما وصل إلى هذا الرقم المذهل في إستاد ألفريدو دي ستيفانو: "هذا ليس سيئا".

وأضاف: "تأتي الأرقام القياسية الفردية في المرتبة الثانية، لكن يستهدف المرء ذلك طالما تساعد الفرق على الفوز، وأتطلع إلى المزيد".

وتابع: "كانت مباراة صعبة، لكن استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية في النهاية، وانتزاع النقاط الثلاث المهمة جدا".

وواصل:"كنا ندرك أنها مباراة حياة أو موت، وعندما كنا في الطريق إلى التعادل في مباراة تقدمنا فيها، كنا في حاجة إلى دفعة، تركنا المجال للمنافس بعض الشيء، وفي دوري الأبطال لا يمكن تحمل ذلك".

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن سيرجيو راموس سجل هدفه رقم 100 بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات، منها 55 هدفًا بالرأس.

ويعيش زين الدين زيدان، مدرب الريال، تحت الضغط بعد بداية متواضعة في دوري الأبطال، لكنه تحمس لنجاح بطل أوروبا 13 مرة في التعافي قبل اللعب في ضيافة إنتر ميلان في 25 نوفمبر الجاري.

المصدر: "رويترز"