ريال مدريد يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان (فيديو)

حقق ريال مدريد الإسباني أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2 بالمباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتقدم النادي الملكي بهدفين عن طريق الفرنسي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في الدقيقتين 25 و33، قبل أن يعود إنتر لأجواء المباراة ويعادل النتيجة بتسجيله هدفين حملا توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقتين 35 و68 على الترتيب.

وعاد "الميرينغي" للتقدم في الدقيقة الـ80 عن طريق مهاجمه البرازيلي رودريغو الذي حسم نتيجة المباراة لمصلحة أصحاب الأرض.

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وبهذه النتيجة، حقق ريال مدريد فوزه الأول في النسخة الحالية من المسابقة القارية، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 3-2، وتعادله في الجولة الثانية مع مونشغلادباخ الألماني 2-2.

ورفع الريال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند نقطتين في ذيل الترتيب.

المصدر: RT