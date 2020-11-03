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مونشنغلادباخ يكتسح شاختار دونيتسك بسداسية نظيفة (فيديو)

الرياضة

مونشنغلادباخ يكتسح شاختار دونيتسك بسداسية نظيفة (فيديو)
Reuters
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أمطر بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني شباك مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مهاجم مونشنغلادباخ، الفرنسي الحسن بليا ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 8 و26 و78، فيما تكفل بالأهداف الثلاثة الأخرى كل من الأوكراني فاليري بوندار بالخطأ في مرماه والجزائري رامي بن سبعيني ولارس ستيندل في الدقائق 17 و44 و65 على التوالي.

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وبهذا الفوز الكبير، رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية مؤقتا بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين إنتر ميلان الإيطالي ومضيفه ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: RT

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