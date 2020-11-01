شاهد.. تفاعل جورجينا مع "بانينكا" رونالدو  

تابعت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز تألق صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس أمام سبيزيا (4-1)، يوم الأحد، ضمن الجولة 6 للدوري الإيطالي.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو لضربة الجزاء التي نفذها رونالدو على طريقة "بانينكا"على صفحتها عبر اليوميات المصورة "ستوري" في تطبيق "إنستغرام"، إضافة إلى عدة صور أخرى لـ"صاروخ ماديرا".

إقرأ المزيد

وخاض رونالدو أول مباراة له بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا، وأحرز "صاروخ ماديرا" هدفين "للبيانكونيري"، ليقوده إلى انتصار تاريخي هو الأول له على نادي سبيزيا الوافد الجديد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى (سيريا A) على الإطلاق، مقابل هزيمة وتعادل في الدرجة الثانية (B).

المصدر: "instagram/georginagio"