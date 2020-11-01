شاهد.. حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء "قاتلة" في الدقيقة 100

أنقذ حارس مرمى فريق دينامو موسكو أنطون شونين فريقه من كمين مضيفه تامبوف (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ13 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم دينامو موسكو بهدف سجله لاعبه دانييل ليسوفوي مبكرا في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول. ورد المهاجم غيرمان أونوغخا بهدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

ووضع المهاجم نيكولاي كومليتشينكو الضيوف في المقدمة من جديد بهدف سجله من ضربة جزاء أيضا، في الوقت القاتل في الدقيقة 90.

وأضاف حكم المباراة عدة دقائق كوقت ضائع بعد احتساب ركلتي جزاء وطرد لاعبين من فريق تامبوف، وإجراء تبديلات في الفريقين، واحتسب ضربة جزاء ثالثة في المواجهة والثانية لأصحاب الأرض، ولكن المهاجم أونوغخا صاحب الهدف الأول فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل، في الوقت القاتل في الدقيقة 100، حيث تصدى لها الحارس أنطون شونين ببراعة.

ورفع دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد فريق تامبوف عند 12 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

وفي ما يلي نتائج جميع مباريات الجولة الـ13 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم:

А вот и тот самый пенальти, который взял Шунин на 99-й минуте 💪



Просто спаситель «Динамо» 👏https://t.co/R6k9KdLqqlpic.twitter.com/xuqlmwmPgD — Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020

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روبين (قازان) - أرسنال (تولا) – (3-1)

كراسنودار (مدينة كراسنودار) – أخمات (غروزني) – (0-1)

سبارتاك موسكو – روستوف (روستوف على نهر الدون) – (0-1).

سوتشي (مدينة سوتشي) – لوكوموتيف موسكو – (2-1)

أوفا (مدينة أوفا) – أورال (مدينة يكاتيرينبورغ) – (1-2)

خيمكي (مقاطعة موسكو) – زينيت بطرسبورغ – (0-2)

روتور (مدينة فولغوغراد) – تسيسكا موسكو – (0-1)

تامبوف (مدينة تامبوف) – دينامو موسكو – (1-2)

المصدر: RT