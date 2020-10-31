سبارتاك موسكو يخسر بهدف "كوميدي" (فيديو)

سقط فريق سبارتاك موسكو في عقر داره أمام ضيفه روستوف (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق روستوف بالفضل في انتصاره للاعبه بافيل مامايف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرة كرته من تحت يد ألكسندر ماكسيمينكو حارس مرمى فريق العاصمة موسكو.

وتوقف رصيد سبارتاك موسكو بعد هذه الهزيمة عند 27 نقطة، وبات مهددا بخسارة الصدارة مع نهاية مباريات الجولة الحالية.

بينما رفع فريق روستوف القادم من مدينة روستوف على نهر الدون، رصيده إلى 23 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الرابعة، أيضا بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

روبين (قازان) - أرسنال (تولا) – (3-1)

كراسنودار (مدينة كراسنودار) – أخمات (غروزني) – (0-1)

سبارتاك موسكو – روستوف (روستوف على نهر الدون) – (0-1).

المصدر: RT