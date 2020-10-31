حجازي يوجه رسالة من جدة

وجه اللاعب المصري، أحمد حجازي، رسالة بعد إعلان انتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة أثناء تقديمه لوسائل الإعلام وحصوله على قميص الفريق رقم 26، وعلق عليها: "اختبار جديد مع فريق عريق، أتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم أفضل شيء ممكن وتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد جماهيره إن شاء الله".

تحدي جديد مع نادي عريق أتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم أفضل شئ ممكن و تحقيق أهداف الفريق و إسعاد جماهيره إن شاء الله

@ittihad 💛🖤 pic.twitter.com/GTXevqdcEl — Ahmed hegazi (@Hegazi) October 31, 2020

وشارك أحمد حجازي في تدريبات نادي الاتحاد، استعدادا لمباراة "الديربي" اليوم السبت، ضد أهلي جدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ حجازي مسيرته المميزة في مشواره الاحترافي، في صفوف نادي الإسماعيلي، ثم انتقل للدوري الإيطالي عبر فيورنتينا، ومنه إلى بيروجيا، ثم عاد إلى بلاده لينضم إلى صفوف الأهلي، ورحل بعدها إلى وست بروميتش الإنجليزي، قبل الإنضمام لاتحاد جدة السعودي.

المصدر: وكالات