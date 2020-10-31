بيليه يهنئ مارادونا بعيد ميلاده الـ60 باستعادة الذكريات (صورة)
هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "صديقه العظيم" الأسطورة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بعيد ميلاده الستين، يوم الجمعة، مؤكدا أنه سيدعمه "دائما".
ونشر بيليه صورة له على "انستغرام" مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد إيطاليا جرت في 10 يونيو 1987 في زيوريخ، أرفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والإسبانية والإنجليزية: "صديقي العظيم مارادونا، سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما (...) استمرارك في الإبتسام يجعلني أبتسم".
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Meu grande amigo, @maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário! Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. ¡Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y me hagas sonreír a mí también! ¡Feliz cumpleaños! My great friend, Maradona. I will always applaud you. I will always root for you. May your journey be long and may you always smile, and make me smile too! Happy Birthday!
وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد أسبوع من قيام الأخير بمعايدة "الجوهرة السوداء" بعيد ميلاده الثمانين، بقوله له: "أتمنى للملك بيليه حياة طويلة".
وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، إذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم على الإطلاق.
المصدر: "أ ف ب"