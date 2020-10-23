"الملك" يحتفل بعيد ميلاده الثمانين (صور+ فيديو)

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد الأسطورة البرازيلية بيليه الـ80 من خلال استحضار أبرز إنجازاته وذكرياته في عالم المستديرة التي بدأت وهو بعمر الـ15 ربيعا.

يوصف بيليه، بأنه واحد من أفضل المهاجمين في كل العصور، حصل على جائزة أفضل لاعب في التاريخ، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ألماس، في عالم كرة القدم.

وصنف الجوهرة السوداء، التي أكد كثيرون أنه لا يمكن كسرها، كأنجح هداف في الدوريات المحلية في تاريخ كرة القدم حيث سجل 650 هدفا في 694 مباراة خاضها في الدوري، وفي الإجمال سجل بيليه 1281 هدفا في 1363 مباراة، وسجل هذا الرقم في سجل غينيس للأرقام القياسية.

ولعب بيليه، كرة القدم لمدة 21 عام وأطلقت عليه تسمية لاعب فيفا القرن في عام 1999، جنبا إلى جنب مع الأرجنتيني دييغو مارادونا.

صورة أرشيفية للأسطورة بيليه

ولد بيليه في 23 من أكتوبر عام 1940 في بلدة تريس كورايس التي تقع في جنوب ولاية ميناس غيرايس في البرازيل، وهو نجل لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي دوندينهو، ونشأ بيليه في حي فقير في مدينة باورو التي تقع في ولاية ساو باولو البرازيلية.

#Pele80#ORei80



🎸 🧤 🪒 🏊‍♂‍ 🤣 🍽️ 👨‍🍳 Playing the guitar, playing in goal, getting a shave, having fun with Garrincha & Robert F. Kennedy, eating with family, cooking... we look at some of the best photos of a young @Pele 👑



📸 https://t.co/CBF2sqzSCrpic.twitter.com/Ye2UP93aih — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

أرقام قياسية في كأس العالم:

على مر تاريخ كأس العالم، بيليه هو أصغر هداف وأصغر من سجل ثلاثية وأصغر من لعب النهائي وأصغر من سجل في النهائي.

جونار جرين، الذي واجه البرازيل عام 1958، كان قد خاض مباراته الدولية الأولى مع السويد قبل ولادة بيليه، الذي يصغره بعشرين عامًا – وهو أكبر فارق عمري بين لاعبَين متنافسَين في تاريخ نهائي كأس العالم.

أوفي زيلر وبيليه وكريستيانو رونالدو وميروسلاف كلوزه هم الوحيدون الذين سجلوا في أربع نهائيات لكأس العالم. وقد كان الألماني الغربي أول من حقق ذلك في عام 1970، ليلحق به البرازيلي على الفور بهز الشباك في نفس اليوم.

فافا وبيليه وبول بريتنر وزين الدين زيدان هم الوحيدون الذين سجلوا في نسختين مختلفتين من نهائي كأس العالم.

قدم بيليه ست تمريرات حاسمة في نهائيات المكسيك 1970 - وهو رقم قياسي على مستوى بطولة واحدة. ويليه أربعة لاعبين بخمس تمريرات لكل منهم: روبرت جادوتشا في ألمانيا 1974، وبيير ليتبارسكي في إسبانيا 1982، ودييجو مارادونا في المكسيك 1986 وتوماس هاسلر في الولايات المتحدة 1994. كما يزخر بيليه بسجل غير مسبوق يتمثل في تقديم ثلاث تمريرات حاسمة في النهائي: واحدة ضد السويد في 1958 واثنتان ضد إيطاليا في 1970.

⏲️ It's now Friday in Brazil. It's @Pele's 80th birthday! 🎉



📽️ We have some very special stuff coming later today, but for now we wish 'The King' as much happiness as he gave fans of @CBF_Futebol, @SantosFC & 'The Beautiful Game' 💛#Pele80#ORei80pic.twitter.com/3D4A8UX0f8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

بين الشهرة والجوائز:

في عام 1970، تم اختيار بيليه كأشهر شخص في العالم، متقدماً على كل من جون لينون والبابا بولس السادس وبول مكارتني ومحمد علي وبول نيومان والملكة إليزابيث الثانية ونيل أرمسترونج وإلفيس بريسلي وكلينت إيستوود وإليزابيث تايلور وجون واين وباربرا سترايسند.

وبعدها ببضع سنوات، صنفت إحدى الدراسات علامة "بيليه" التجارية في المرتبة الثانية عالميا خلف "كوكوكولا" متقدمة بشكل مفاجئ على عمالقة النفط والغاز والبنوك وشركات السيارات والطيران وعمالقة الاتصالات.

كان بيليه ومحمد علي وجاكي روبنسون الرياضيين الوحيدين الذين اختيروا عام 1999 ضمن قائمة مجلة "تايم" لأهم شخصيات القرن، التي حظيت بإقبال هائل في أوساط القراء.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في أية دورة من الألعاب الأوليمبية، فقد منحت اللجنة الأوليمبية الدولية بيليه جائزة "رياضي القرن" في نفس العام، جنبا إلى جنب مع 9 رياضيين آخرين، من بينهم كارل لويس ومارك سبيتز وناديا كومانتشي، الذين يعدون من أكثر الرياضيين تتويجا بالميداليات الأولمبية على مر التاريخ، فضلا عن شتيفي جراف ومايكل جوردان.

وكان بيليه أول من أحرز جائزة لوريوس العالمية للرياضة في عام 2000.

المصدر: fifa.com