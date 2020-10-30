كلوب يكشف عن دور جديد يقوم به صلاح

صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن النجم المصري محمد صلاح تطور كلاعب ويقدم موسما مذهلا حتى الآن.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة، عشية مباراته أمام ضيفه وست هام يونايتد، عن صلاح: "مو يقدم موسما مذهلا حتى الآن. تطور مرة أخرى كلاعب من ماكينة تهديفية، للاعب يقوم بدور الربط بين الخطوط، وبات مهما للغاية بالنسبة لنا، هو أكثر من يعمل بجد وبإمكانه الذهاب مرة أخرى، والاعتماد على سرعته وتقنيته بين الخطوط".

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وأضاف: "أنا سعيد بتطوره وبالموسم حتى الآن، وبالطبع نحتاج إليه ولكل الشباب لأن يكونوا في أفضل شكل لتحقيق الأهداف".

وأحرز محمد صلاح (28 عاما) 6 أهداف خلال 6 مباريات، في الموسم الحالي "للبريمير ليغ".

ويشغل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن جاره إيفرتون صاحب الصدارة.

المصدر: وكالات