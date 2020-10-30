كشف موقف ميسي من الرحيل عن برشلونة بعد استقالة بارتوميو

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الرحيل عن نادي برشلونة، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة الفريق.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن بقاء ميسي مع برشلونة لا يزال معقدا، رغم استقالة بارتوميو.

وأضاف أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، سئم من مسألة الاستمرار مع برشلونة، وكان يستخدم بارتوميو كذريعة لمغاردة النادي.

ولفت "الشرينغيتو"، أن ميسي لم يغلق باب الانتقال لمانشستر سيتي الصيف المقبل، للعمل مجددا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق معه إنجازات كبيرة في "البارسا" بين العامين 2008 و2012.

ويحق لميسي، الرحيل مجانا عن برشلونة في يونيو المقبل، حيث ينتهي عقده، علما بأنه طلب في الصيف الماضي، فسخ عقده من جانب واحد، لكن إدارة الفريق الكتالوني اشترطت الحصول على قيمة فسخ العقد بين الطرفين التي تبلغ 700 مليون يورو، ليغير بعدها "البرغوث" رأيه، ويقرر الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن بارتوميو وباقي أعضاء مجلس إدارة برشلونة، استقالوا يوم الثلاثاء الماضي، قبل اقتراع بسحب الثقة كان مقررا الشهر المقبل.

وكان رجل الأعمال جوردي فاري، المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني المقررة في مارس 2021، قد أودع طلب "سحب الثقة" من بارتوميو والإدارة الحالية في 26 أغسطس الماضي، غداة إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن "البارسا".

المصدر: وكالات