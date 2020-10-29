ميلان يكرم وفادة سبارتا براغ بثلاثية

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا عريضا على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "الروسونيري" كل من، المهاجم الإسباني إبراهيم دياز، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو، والمدافع البرتغالي ديوغو دالوت في الدقائق (24، 56، 67) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وانفرد بصدارة المجموعة الثامنة (H) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني سبارتا براغ بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

ويحتل فريق ليل الفرنسي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله (2-2) مع ضيفه سيلتيك الإسكتلندي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT