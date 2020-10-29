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شاهد.. باكورة أهداف المغربي زياش مع تشيلسي

الرياضة

شاهد.. باكورة أهداف المغربي زياش مع تشيلسي
Reuters
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افتتح المغربي حكيم زياش غلته التهديفية مع تشيلسي، في أول مباراة رسمية يشارك فيها كأساسي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع، أمس الأربعاء، الفريق اللندني بمضيفه كراسنودار الروسي (4-0).

وسجل زياش، المنضم لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أياكس أمستردام الهولندي، الهدف الثالث في شباك كراسنودار، بعدما اخترق منطقة جزاء الفريق الروسي من الجهة اليسرى وحول تمريرة زميله الألماني تيمو فيرنر إلى شباك الخصم في الدقيقة 78.

وكان زياش، غاب عن معظم مباريات تشيلسي مع بداية الموسم بسبب الإصابة، قبل أن يعود إلى المشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.

وبهذا الفوز، ارتقى تشيلسي إلى صدارة المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد أربع نقاط، مناصفة مع نادي إشبيلية الإسباني، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، بينما يحتل كراسنودار ورين الفرنسي، المركزين الثالث والرابع تواليا، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT

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