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تشيلسي يقسو على ضيفه كراسنودار الروسي

الرياضة

تشيلسي يقسو على ضيفه كراسنودار الروسي
Sputnik
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خرج تشيلسي الإنجليزي بفوز عريض من ملعب مضيفه كراسنودار الروسي (4-0) مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق اللندني كل من، كالوم هودسون أودوي، والألماني تيمو فيرنر، والمغربي حكيم زيياش، والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقائق (37، 76 من ضربة جزاء، 80، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "كراسنودرا" بمدينة كراسنودار.

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تشيلسي ضيفا ثقيلا على كراسنودار الروسي
تشيلسي ضيفا ثقيلا على كراسنودار الروسي

وحقق فريق تشيلسي أول انتصار له في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2020-2021)، عقب تعادله أمام مضيفه إشبيلية الإسباني من دون أهداف، يوم الثلاثاء قبل الماضي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، في الجولة الأولى.

في المقابل تعرض فريق كراسنودار لأول هزيمة له، وذلك بعد أن استهل مشواره في الموسم الحالي للتشامبيونز ليغ بتعادل إيجابي أيضا خارج أرضه أمام مضيفه رين الفرنسي (1-1)، وذلك ضمن منافسات المجموعة المجموعة الخامسة (E).

المصدر: RT

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