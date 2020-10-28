تشيلسي ضيفا ثقيلا على كراسنودار الروسي
يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على فريق كراسنودار الروسي مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة الـ(20:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "كراسنودرا" بمدينة كراسنودار.
Через час 🔥🙌#КраснодарЧелси#KRACHEpic.twitter.com/i3mg7yS5jX— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 28, 2020
وسيبدأ الروسي مراد موسايف، المدير الفني لفريق كراسنودار، هذه المواجهة الصعبة ضد "الأرستقراطيين" بالتشكيلة الأساسية التالية:
⚡️ Наш состав на #КраснодарЧелси 👇#ЛЧ#ЛигаЧемпионов#БыкиВЕвропе#KRACHEpic.twitter.com/hYiNBeqRyG— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 28, 2020
بينما اختار فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني "البلوز"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الروسي:
Our starting XI for #KRACHE! 🔵 pic.twitter.com/JE66cLQebc— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 28, 2020
واستهل فريق كراسنودار رحلته في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2020-2021) بتعادل إيجابي خارج أرضه أمام مضيفه رين الفرنسي (1-1)، يوم الثلاثاء قبل الماضي، وذلك ضمن منافسات المجموعة المجموعة الخامسة (E).
وبدوره تعادل فريق تشيلسي أمام مضيفه إشبيلية الإسباني من دون أهداف، في اليوم ذاته، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.
المصدر: " twitter/FCKrasnodar/ChelseaFC"