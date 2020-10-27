شاهد.. عمر السوري يسجل هدفا لم يشفع للأهلي

بلغ نادي النصر السعودي المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب مضيفه الأهلي إثر فوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء في جدة.

وافتتح المهاجم السوري عمر السومة التسجيل مبكرا للأهلي في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ولكن النصر رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من البرازيلي بيتروس ماثيوس والأرجنتيني غونزالو مارتينيز في الدقيقتين (47، 85) على الرتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

وضرب النصر موعدا في المباراة النهائية مع الهلال الذي اغلب بدوره على أبها بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات