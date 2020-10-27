بعد عودته إلى داغستان.. حبيب يكشف ما قاله والده وما وعد به والدته (فيديو)

صرح الروسي حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بأن نزاله ضد الأمريكي جاستن غايتجي، كان أكثر صعوبة من سابقيه، خاصة خلال المعسكر التحضيري له في ظل غياب والده.

وقال حبيب نورمحمدوف بعد عودته إلى مسقط رأسه جمهورية داغستان الروسية قادما من الإمارات، إن التحضير للنزال ضد جاستن غايتجي كان صعبا على وجه الخصوص، لأنها المرة الأولى التي خاض فيها المعسكر التدريبي من دون والده ومدربه الرئيسي عبد المناب نورمحمدوف، المتوفي في 3 يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكشف حبيب، أنه بعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة، أصيب بمرض خطير، حتى أنه اضطر لقضاء 6 أيام في المستشفى.

وأكد البطل الروسي، قائلا: "لكن التدريب الشاق والصبر يؤتيان بثمارهما".

وعن قرار اعتزاله مباشرة بعد النزال، أشار إلى أنه فعل ما يكفي لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بقوله: "الحياة مستمرة. ويجب الاستمرار في العمل".

وأشار إلى المقاتلين الذين يجب أن يواصلوا عمل حبيب، بمن فيهم إسلام مخاتشيف: "قال لي والدي إنه سيأتي بطل آخر عندما تغادر أنت".

وأعلن حبيب اعتزاله مباشرة بعد الفوز على جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، في أبو ظبي، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وكشف حبيب بعد الإعلان عن اعتزاله رسميا رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بأنه تحدث مع والدته ثلاثة أيام، ووعدها بأنه لن يخوض أي نزال بعد مواجهة غايتجي، وذلك بسبب فقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، مشيرا إلى رغبته في قضاء وقت أطول مع والدته.

المصدر: "ren.tv"