بيليه يحسم الجدل حول الأفضل بين رونالدو وميسي

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ80، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم حاليا، ولكنه يبقى هو الأعظم على مر العصور.

ويستمر الجدل بشأن من هو "الأفضل" بين النجمين كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني.

وفي هذا الإطار، قال بيليه، إن رونالدو يعد حاليا أفضل لاعب في العالم، موضحا في تصريحات قناة يوتيوب "Pilhado": "أعتقد أنه (رونالدو) الأفضل، لأنه أكثر ثباتا. ولا يمكن بالطبع عدم الحديث عن ليونيل ميسي، لكنه ليس مهاجما".

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وأحرز رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، 725 هدفا خلال 1000 مباراة على مدار مسيرته الرائعة.

كما يتمتع ليونيل ميسي (33 عاما)، بسجل مذهل أيضا، حيث سجل 697 هدفا في 856 مباراة، على الرغم من أنه ليس مهاجما صريحا، كما قال بيليه.

وبشأن اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في تاريخ كرة القدم، أجاب بيليه: "إنه سؤال تصعب الإجابة عليه. لا يمكننا أن ننسى زيكو ورونالدينيو ورونالدو (البرازيلي)، وفي أوروبا هناك فرانز بيكنباور ويوهان كرويف".

وتابع البرازيلي الفائز بكأس العالم ثلاث مرات: "لكني أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم جميعا".

وكما يستمر الجدل بشأن من هو "الأفضل" بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كذلك الجدل مستمر حول من هو الأفضل بين بيليه نفسه وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أيقونة نادي نابولي الإيطالي، وبطل مونديال المكسيك 1986.

يشار إلى أن بيليه احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ80 وهو في الحجر المنزلي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومشاكل صحية عانى منها في السنوات الاخيرة.

المصدر: وكالات