حرمان عداء أمريكي مبتور الساقين يستخدم أطرافا صناعية من سباقات الأصحاء.. فيديو

خسر العداء الأمريكي مبتور الساقين بليك ليبر طعنا بقرار يحظر عليه استخدام أطراف صناعية تسمح له بالمنافسة في سباقات الأصحاء، لتنتهي فرصه في المشاركة في ألعاب طوكيو.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الاثنين، بأن أطراف ليبر الصناعية تمنحه أفضلية تنافسية وبالتالي لا يحق للعداء المتخصص في سباق 400 متر استخدامها في مسابقات مثل بطولة العالم والأولمبياد.

وقالت المحكمة: "قضت المحكمة.. بأن الأطراف الصناعية الخاصة بالركض التي استخدمها بليك ليبر أعطته بالفعل أفضلية تنافسية في سباق 400 متر على منافسين لا يستخدمون مثل هذه المساعدة الميكانيكية".

واحتل ليبر البالغ من العمر 31 عاما، والذي ولد بدون ساقين من أسفل الركبتين، المركز الخامس في سباق 400 متر بالبطولة الأمريكية العام الماضي لكن تم منعه من المنافسة في بطولة العالم في الدوحة.

ورحب الاتحاد الدولي لألعاب القوى بقرار المحكمة وقال إنه يستند إلى قرائن قدمها خبراء مضيفا أنه سيراجع لوائحه حتى لا يقع عبء إثبات هذه الأمور على عاتق الرياضيين في مثل هذه الحالات مستقبلا.

المصدر: رويترز