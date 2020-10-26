باريس سان جيرمان يفضل مبابي على نيمار لقطع الطريق أمام ريال مدريد

يسعى فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم لإقناع نجمه الشاب كيليان مبابي لتمديد عقده، الذي ينتهي صيف 2022.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان سيحظى في مفاوضاته مع مبابي بدعم والدي اللاعب، اللذين أبديا دعمهما لتمديد عقده الحالي، وهما يحظيان بتأثير كبير على قراراته.

وتابع المصدر أن ليوناردو سيعرض على مبابه من أجل إقناعه لتمديد عقده، أن يكون النجم الأبرز في الفريق وسيقوم عليه مشروع النادي، على حساب النجم البرازيلي نيمار، الذي قد لا يعارض النادي، الاستغناء عنه حال رفض التجديد، وذلك ليس فقط لرغبة ريال مدريد في ضمه، ولكن أيضا أندية أخرى مثل ليفربول.

وأضاف أن هناك اجتماعات جرت بالفعل بين الإدارة ومبابي، لكن ليوناردو لم يحصل بعد على إجابة من اللاعب الشاب، الذي أصبح يمتلك الكلمة الأخيرة لتحديد مستقبله بين البقاء أم الرحيل.

المصدر: وكالات