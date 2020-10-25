 
مباشر

بوتين يهنئ حبيب بحفاظه على لقبه العالمي

الرياضة

بوتين يهنئ حبيب بحفاظه على لقبه العالمي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0lk

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البطل الروسي حبيب نورمحمدوف بحفاظه على لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي ضمن دورة UFC 254.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأحد بأن الرئيس بوتين هنأ حبيب عبر اتصال هاتفي بفوزه في نزاله وحفاظه على لقبه العالمي.

وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وفاجأ حبيب عشاقه ومتابعيه بإعلانه اعتزاله بعد النزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

إقرأ المزيد
بعد حفاظه على لقبه العالمي.. حبيب يفجر مفاجأة ويعلن اعتزاله بسبب وفاة والده
بعد حفاظه على لقبه العالمي.. حبيب يفجر مفاجأة ويعلن اعتزاله بسبب وفاة والده

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا