بوتين يهنئ حبيب بحفاظه على لقبه العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البطل الروسي حبيب نورمحمدوف بحفاظه على لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي ضمن دورة UFC 254.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأحد بأن الرئيس بوتين هنأ حبيب عبر اتصال هاتفي بفوزه في نزاله وحفاظه على لقبه العالمي.

Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победойhttps://t.co/MpMT9ubKzFpic.twitter.com/NTGu4YHsB9 — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 25, 2020

وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وفاجأ حبيب عشاقه ومتابعيه بإعلانه اعتزاله بعد النزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

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وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: rsport.ria.ru