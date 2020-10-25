 
مباشر
عاجل
أردوغان ردا على التهديدات الأمريكية: لا تعرفون مع من تتعاملون وتركيا ليست دولة قبلية

شرط وحيد.. هل يلحق رونالدو بمواجهة برشلونة؟ (فيديو)

الرياضة

شرط وحيد.. هل يلحق رونالدو بمواجهة برشلونة؟ (فيديو)
Globallookpress Lapone/Fotogramma
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0kt

خطوة وحيدة تفصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن اللعب ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن نسبة مشاركة نجم اليوفي ضد برشلونة في دوري الأبطال تبلغ 99%.

وسبق أن ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق رونالدو بالمباراة، لا سيما أن اللاعب ليس لديه أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي بعد إجرائه لمسحتين أظهرتا إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
ميسي يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد تأكيد إصابته بكورونا بالمسحة الثانية
ميسي يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد تأكيد إصابته بكورونا بالمسحة الثانية
إقرأ المزيد
رونالدو يهنئ صديقه حبيب بحفاظه على لقبه العالمي بكلمات مؤثرة عن والده المتوفى (صورة)
رونالدو يهنئ صديقه حبيب بحفاظه على لقبه العالمي بكلمات مؤثرة عن والده المتوفى (صورة)

ويسعى يوفنتوس إلى جعل رونالدو يخضع لاختبار فيروس "كوفيد-19" مرة أخيرة قبل 48 ساعة من المباراة أمام برشلونة، وإذا حصل على مسحة سلبية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، فسيعني ذلك مشاركته مع فريق "السيدة العجوز".

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني، الأربعاء القادم في الـ28 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، ويأمل عشاق كرة القدم حول العالم رؤية رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجها لوجه في مباراة فريقهما في البطولة القارية.

المصدر: facebook\ElChiringuitoTV

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا