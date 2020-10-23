الأهلي المصري يجدد فوزه على الوداد المغربي ويحجز تذكرة نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

تغلب الأهلي المصري على ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي كل من مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم في الدقائق 4 و26 و59 على الترتيب، فيما سجل زهير المترجي هدف الوداد الوحيد في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

دوري ابطال افريقيا l اهداف الاهلي 3-1 الوداد كاملة تعليق حفيظ دراجي ❤️❤️❤️ HD



سجل الاهداف " مروان محسن - حسين الشحات - ياسر ابراهيم - زهير المترجى "



مبروووووووووووووك لجمهور الاهلي ❤️pic.twitter.com/wBuk8sEd3K — MatchDayHD (@MatchDayHD1) October 23, 2020

وبهذا الفوز، تأهل الأهلي للمباراة النهائية من البطولة القارية عقب فوزه في مباراة الذهاب في المغرب في الـ17 من الشهر الجاري بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى النهائي للمرة الـ13 بجدارة واستحقاق بعد فوزه في مجموع المباراتين 5-1.

أول المتأهلين إلى النهائي موسم 2019-2020 🏁



النادي الأهلي المصري 🦅🔴#TotalCAFCL | @AlAhlypic.twitter.com/k8XtjexX92 — دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) October 23, 2020

وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية المقررة في الـ6 من نوفمبر المقبل، إما مواطنه الزمالك المصري أو فريقا مغربيا آخر هو الرجاء البيضاوي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الرجاء وضيفه الزمالك انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد، فيما تأجلت مباراة الإياب التي كانت مقررة غدا السبت إلى الأول من نوفمبر المقبل نتيجة تعرض العديد من لاعبي الفريق الرجاء للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT