نجم روما يعلن إصابته بكورونا ويغيب عن مواجهة ميلان

كشف أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف فريق روما إصابته بفيروس كورونا المستجد، الجمعة.

وكتب جيانلوكا مانشيني، مدافع روما، على حسابه بشبكة "إنستغرام": "مرحبا بالجميع.. لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، لذا أنا في الحجر الصحي".

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وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وأعد الأيام بشكل تنازلي حتى أعود إلى الملعب. أراكم قريبا.. يحيا روما".

ولم ينضم لاعب أتالانتا السابق إلى زملائه في فريق ذئاب العاصمة الإيطالية بمباراة الدوري الأوروبي ضد يانغ بويز والتي فاز فيها روما بهدفين لهدف.



ويغيب مانشيني بذلك عن المباراة القوية بين روما وميلان، الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

المصدر: instagram\gianlumancio_23