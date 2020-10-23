مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر

أكدت وكالة Tanjug الصربية أن لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني يواجه خطر السجن لمدة 6 أشهر بسبب عدم التزامه بالقوانين الصحية في بلاده خلال شهر مارس الماضي.

وطالبت النيابة العامة في صربيا بتطبيق عقوبة السجن ضد يوفيتش لمدة 6 أشهر، بسبب اختراقه بروتوكولات الصحة إثر عودته من إسبانيا.



ووفقا للقانون الصربي، يجب أن تؤكد المحكمة الاتهام المقدم من مكتب المدعي العام، وحينها ستطبق العقوبة على مهاجم الفريق "الملكي".



وحصل يوفيتش على فرصة دفع غرامة تقدر بـ 33 ألف يورو، تسمح له بتخفيف العقوبات.

Real star Luka Jovic could face six-month prison sentence for breaking corona rules #Jovic#RealMadridhttps://t.co/xjHIOC258p — Football Inside (@footballinsiden) October 23, 2020

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ولم يلتزم يوفيتش بقواعد البروتوكول الصحي أثناء وجوده في العاصمة الصربية بلغراد، بل تشير التقارير إلى أن النجم السابق لأينتراخت فرانكفورت الألماني أقام حفلا في منزله.

ويمر المهاجم الصربي البالغ 22 عاما بأوقات صعبة مع فريقه ريال مدريد الإسباني منذ انضمامه إليه عام 2019، حيث فشل في فرض نفسه في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان وبقي ملازما لمقاعد البدلاء.

وشارك يوفيتش في مباراة النادي الملكي الأربعاء ضد شاختار دونيستك الأوكوراني وقدم أداء باهتا في الشوط الأول وبضع دقائق من الشوط الثاني حتى نزول فينيسيوس جونيور بديلا له.

وسجل يوفيتش الذي كلف خزينة الريال 60 مليون يورو لاستقطابه من أينتراخت فرانكفورت، مع ريال مدريد هدفين فقط خلال مشاركته في 806 دقائق في أول موسم له مع الفريق المدريدي.

المصدر:"وكالات"