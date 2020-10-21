برشلونة يعلن تجديد عقود نجومه الأربعة دفعة واحدة

أعلن نادي برشلونة رسميا الثلاثاء، تجديد عقود 4 من لاعبيه دفعة واحدة، الحارس مارك أندريه تير شتيغن، والمدافعان جيرارد بيكيه وكليمونت لينغليت، بالإضافة إلى لاعب الوسط فرينكي دي يونغ.

وجاء الإعلان الرسمي عقب تحقيق البلوغرانا فوزا عريضا على ضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو".

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وجاء في تفاصيل تجديد عقود الرباعي، حسب البيان الرسمي الذي أصدره برشلونة، أنه جرى تجديد عقد الحارس الألماني البالغ 28 عاما، حتى صيف عام 2025، بشرط جزائي 500 مليون يورو.

فيما جدد المدافع الإسباني بيكيه البالغ 33 عاما تعاقده حتى صيف 2024، بوجود 500 مليون يورو كشرط الجزائي. ويتم تفعيل العقد الجديد حال مشاركة بيكيه في عدد مباريات معين في موسم 2021-2022.

أما حول عقد المدافع الفرنسي لينغليت البالغ 25 عاما فيمتد عقده الجديد حتى عام 2026، بشرط جزائي 300 مليون يورو.

وأخيرا جدد لاعب الوسط الهولندي دي يونغ البالغ 23 عاما تعاقده حتى عام 2026، بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

المصدر: fcbarcelona.com