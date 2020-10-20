الإصابات تضرب ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال

غاب نجما ليفربول، الكاميروني جويل ماتيب والإسباني تياغو ألكانتارا، عن تدريب "الريدز"، اليوم الثلاثاء، وسط شكوك حول مشاركتهما أمام أياكس الهولندي، غدا الأربعاء، في دوري الأبطال.

وخضع ماتيب للكشف الطبي بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، ليغيب بعدها عن الحصة التدريبية للفريق، بحسب شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء.

كما يعاني ألكانتارا من الإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من البرازيلي ريتشارليسون، خلال المباراة ذاتها ليغيب هو الأخر عن مران اليوم.

وفي ظل إصابة صخرة دفاع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة، فإن الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز"، قد يصبح مضطرا لإشراك البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام أياكس.

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ويلعب ليفربول وأياكس في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال رفقة أتلانتا الإيطالي وميتيلاند الدنماركي.

المصدر: وكالات