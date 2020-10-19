بدون أن ينظر إلى الكرة.. لاعب يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية (فيديو)

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرا، يظهر فيه لاعب كرة قدم هاو يسجل هدفا رائعا من ركلة ركنية بشكل مباشر من دون النظر إلى الكرة أثناء تنفيذها.

إقرأ المزيد

وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم الكبير بالهدف الذي عادة يسجله اللاعبون الكبار في عالم الساحرة المستديرة وهم يصبون كامل تركيزهم على لحظة التنفيذ.

ولم يتم تحديد هوية مسجل الهدف الرائع ومكان وزمان المباراة التي تبدو ودية بين فريقين هاويين.

المصدر: وكالات