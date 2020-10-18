روما يقسو على ضيفه بينفينتو

ألحق فريق روما هزيمة ساحقة بضيفه بينفينتو (5-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت خماسية فريق العاصمة روما "الذئاب" توقيع كل من اللاعبين، المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز (د. 5)، المهاجم البوسني إدين دجيكو (د. 35 و78)، ولاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو (د. 69 من ضربة جزاء)، والمهاجم الإسباني كارليس بيريز (د. 89).

بينما سجل هدفي بينفينتو كل من اللاعبين، جيانلوكا كابراري وجيانلوكا لابادولا، في الدقيقتين (5 و55) على الترتيب، في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.

وحقق روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري، مقابل هزيمة وتعادل على الترتيب، ليتقدم إلى المرتبة السابعة برصيد 7 نقاط حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني بينفينتو بالهزيمة الثانية مقابل انتصارين أيضا، وتراجع إلى المركز العاشر برصد 6 نقاط.

المصدر: RT