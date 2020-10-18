مدرب ليفربول يتجاهل إنجاز المصري صلاح

رفض المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التطرق للإنجاز الذي حققه نجم "الريديز"، المصري محمد صلاح، في مباراة إيفوتون التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بالتعادل 2-2.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لنادي ليفربول في شباك إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ذاك الهدف يحمل الرقم 100 للنجم المصري بقميص ليفربول، في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

إقرأ المزيد

وعلق كلوب بعد المباراة على إنجاز صلاح قائلا: "لست في حالة مزاجية للحديث عن إنجاز محمد صلاح، كل ما يشغل بالي الآن، هو إصابة المدافع فان دايك، وإصابة لاعب الوسط تياغو ألكانتارا".

كما أبدى المدرب الألماني، تذمره من إلغاء الهدف الثالث الذي سجله فريقه في شباك إيفرتون، في اللحظات الأخيرة، بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17، الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول.

كما بات محمد صلاح (28 عاما) ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وتمكن صلاح من تسجيل 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مع الفريق الإنجليزي الأحمر.

المصدر: وكالات