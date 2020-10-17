برشلونة يتذوق مرارة الهزيمة الأولى في الليغا (فيديو)

تعرض فريق برشلونة للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، على يد مضيفه خيتافي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة السادسة من الليغا.

ويعود الفضل في فوز فريق خيتافي للاعبه خايمي ماتا، في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

خيتافي 1 × 0 برشلونه .. هدف خايمي ماتا من ضربة جزاء https://t.co/UfpvG49o2P — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) October 17, 2020

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وتوقف رصيد برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 7 نقاط من أربع مباريات، ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري.

بينما رفع خيتافي رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، وتقدم إلى مركز الوصافة على سلم ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، الذي مني بدوره بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام مضيفه قاديش وبالنتيجة ذاتها (0-1) اليوم أيضا.

المصدر: RT