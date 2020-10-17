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قاديش يوجه صفعة قوية لريال مدريد (فيديو)

الرياضة

قاديش يوجه صفعة قوية لريال مدريد (فيديو)
Reuters
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مني فريق ريال مدريد بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع قاديش (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق قاديش بالفضل في انتصاره لمهاجمه الهندوراسي أنطوني لوزانو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وتجرع فريق ريال مدريد مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، بعد تعادل وثلاثة انتصارات على الترتيب، وتوقف رصيده عند 10 نقاط، لكنه بقي في صدارة ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

كما رفع رفع قادش رصيده إلى 10 نقاط حصدها من 6 مباريات، وتقدم إلى مركز الوصافة على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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