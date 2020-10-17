غرناطة يهزم إشبيلية ويرتقي إلى وصافة "الليغا"

ارتقى غرناطة إلى وصافة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بعدما تغلب اليوم السبت، على ضيفه إشبيلية بهدف نظيف، في افتتاح الأسبوع السادس من المسابقة.

ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الفنزويلي، يانجل هيريرا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 82.

وأكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45، بعد طرد لاعب خط وسطه خوان جاردن، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وارتقى غرناطة إلى وصافة "الليغا" مؤقتا، بإجمالي عشر نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند سبع نقاط ويحتل المرتبة السابعة.

المصدر: وكالات