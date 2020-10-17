لامبارد يحدد موقف المغربي زياش من المشاركة في مباراة ساوثهامبتون

قال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، إن الوافد الجديد المغربي، حكيم زياش، سيخوض مباراته الأولى مع الفريق، عندما يتقابل "البلوز" وساوثهامبتون، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل زياش لملعب "ستامفورد بريدج" من أياكس أمستردام قبل انطلاق الموسم الجديد، وتعافى من إصابة في الركبة غاب بسببها عن بداية الموسم.

ويأمل لامبارد، أن يساعد زياش بقدراته في صناعة اللعب، الثنائي الجديد تيمو فيرنر، وكاي هافرتس، على تقديم أفضل ما عندهما، وأن يقدم كريستيان بوليسيك، التوازن المطلوب في مركز الجناح، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ساوثهامبتون في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "حكيم زياش في التشكيلة. ليس جاهزا للعب أساسيا، لكنه جاهز بما يكفي للمشاركة لبعض الوقت".

وأضاف: "مرت فترة طويلة منذ التعاقد معه ولم يلعب.. نرغب في زيادة التفاهم والانسجام بين الخطوط، ونعمل على تطوير هذه الأمور. أخذت بعض الفرق وقتا قبل أن تصبح قوة كبيرة، ونحن في بداية هذه الرحلة".

ويأمل تشيلسي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري عندما يواجه ساوثهامبتون، بعد فوزه 4-0 على كريستال بالاس في المرحلة الماضية.

المصدر: رويترز