أرتيتا يوجه صفعة قاضية لأوزيل

يواجه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال معضلة في اختيار قائمة الفريق النهائية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تضم مجموعته 19 لاعبا أجنبيا، في وقت لا يجب أن يتعدى عددهم 17.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة، أن ميكيل أرتيتا ينوي استبعاد الألماني مسعود أوزيل من قائمة الفريق النهائية في الدوري الانجليزي الممتاز، والمكونة من 25 لاعبا، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يشارك أوزيل في أي مباراة مع النادي منذ مارس الماضي، ويبدو أنه لن يشارك في مباريات أرسنال هذا الموسم، بعدما قرر المدرب ميكيل أرتيتا تجميده واستبعاده من قائمة الدوري الأوروبي.

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وأوضح المدرب الإسباني أنه استبعد أوزيل والمدافع اليوناني سوكراتيس من خططه في الدوري الأوروبي، حتى يتمكن فريقه من الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحاول أرتيتا وأرسنال الاستغناء عن أوزيل خلال الصيف الماضي، لكن اللاعب الألماني قرر الاستمرار وقضاء العام الأخير من عقده في ملعب "الامارات" حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع الفريق اللندني.

وعند سؤاله عما إذا كان أوزيل سيشارك، تجنب أرتيتا السؤال، قائلا: "لم يكن الوحيد الذي لم يكن في تشكيلة الدوري الأوروبي، إنه قرار صعب بالنسبة لي لأن ترك اللاعبين خارج الفريق، حيث يعلمون أنهم لا يستطيعون المشاركة، أمر صعب".

وكان أرتيتا قد أبلغ أوزيل وسكراتيس وجها لوجه أنه تم استبعادهما وألمحا إلى أن أمامهما شهرين لإثبات خطئه حيث يمكنهما الرحيل في يناير.

وسيواجه أرتيتا مواطنه بيب غوارديولا مدرب خلال مواجهة فريقهما أرسنال ومانشستر سيتي غدا السبت، على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وحقق أرسنال ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة في الموسم الحالي للدوري، بينما حقق مانشستر سيتي فوزا واحدا مقابل تعادل وخسارة.

المصدر: وكالات