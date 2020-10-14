مسعود أوزيل يبدي رأيه بنزاع قره باغ

علق لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الألماني مسعود أوزيل، على النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول قره باغ.

وقال أوزيل في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "من المهم بالنسبة لي أن يعرف كل فرد في العالم أن منطقة قره باغ معترف بها قانونا كجزء من أذربيجان في جميع أنحاء العالم، ولكنها محتلة حاليا بشكل غير قانوني. في مارس 2008، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد وحدة أراضي أذربيجان ويطالب بانسحاب جميع القوات الأرمينية.

وأضاف: "أشاطر الكثيرين موقفهم، بما في ذلك الأمم المتحدة، في أن "النزاع المسلح في منطقة قره باغ في أذربيجان، الذي لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، يثير قلقا بالغا".

واختتم: "دعونا نصنع السلام ونكافح من أجل مستقبل عادل بدون عنف. كل حالة وفاة على الجانبين خسارة للجميع".

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‘Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir’ M.Kemal Atatürk



Tek millet, İki devlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dUDm9lfoik — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 13, 2020

ويجلس مسعود أوزيل على دكة بدلاء أرسنال، فلم يشارك في أي مباراة مع الفريق اللندني منذ شهر مارس الماضي، أي قبل جائحة فيروس كورونا.

وخرج أوزيل الذي ولد في عائلة مهاجرة من تركيا ومثل منتخب ألمانيا، من حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال.

وحاول الفريق اللندني في الفترة الأخيرة، التخلص من أوزيل، الذي يعتبر صاحب أعلى أجر بين اللاعبين في أرسنال براتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني، لكن اللاعب أصر على البقاء حتى نهاية عقده الحالي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

يذكر أن مسعود أوزيل (31 عاما) انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2013، قادما من ريال مدريد، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 42.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات