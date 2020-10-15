برشلونة يقترح موعدين لتنظيم استفتاء حجب الثقة عن بارتوميو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموعد المقترح من قبل نادي برشلونة من أجل التصويت على رحيل رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو، بعد نجاح حملة حجب الثقة في جمع التوقيعات المطلوبة لرحيله.

وأشارت شبكة "TV3 " يوم الخميس، إلى أن برشلونة يقترح إجراء تصويت سحب الثقة بين يومي 1 أو 2 نوفمبر المقبل، وقد أرسل النادي بالفعل البروتوكول إلى الاتحاد الكتالوني العام.

وينتظر برشلونة وصول رد رسمي من قبل الاتحاد الكتالوني العام، ووزارة الصحة الإسبانية بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، من أجل اعتماد الموعد بشكل رسمي.

المصدر: وكالات