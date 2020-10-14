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الدنمارك تروض "الأسود الثلاثة".. فيديو

الرياضة

الدنمارك تروض
Reuters
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ألحق المنتخب الدنماركي هزيمة مفائجة بضيفه الإنجليزي في عقر داره (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين منتخب الدنمارك بالفضل في انتصاره للاعبه كريستيان إيركسن الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من عمر المباراة  على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وأكمل منتخب أصحاب الأرض "الأسود الثلاثة" اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بعد طرد المدافع هاري ماغوير. 

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وحقق منتخب الدنمارك بذلك انتصاره الثاني على التوالي  في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، مقابل خسارة وتعادل واحد، وتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على إنجلترا.

بينما انفرد منتخب بلجيكا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه  (2-1) على مضيفه الإيسلندي، الذي يقبع في المركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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